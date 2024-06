Friedrich Pürner und sein unwahrscheinlicher Weg ins Europäische Parlament

Von Dominik Durner - 06:00 Uhr

Um seine Meinung über Coronamaßnahmen kundzutun, riskierte Friedrich Pürner seinen Traumjob. Wer ist der Mediziner, der nun für das BSW im EU-Parlament sitzt?

Friedrich Pürner ist ein überzeugter Mann. Von sich, von seinen Ansichten, von allem, was ihm lieb und teuer ist. Das wird spätestens klar, wenn man allein seine Vita der vergangenen Jahre anschaut: Als Gesundheitsamtsleiter im Landratsamt Aichach-Friedberg, der sich öffentlich gegen Pandemie-Maßnahmen seines eigenen Arbeitgebers – dem Freistaat Bayern – stemmte, erzeugte er eine bundesweite Aufmerksamkeits- und Zuspruchswelle, die ihn auf Listenplatz sechs des neu gegründeten "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) für die Europawahl schwemmte. Für die als links-konservativ einzuordnende Partei zieht er nun sogar in das Europäische Parlament ein. Dass Friedrich Pürner ein überzeugter Mann ist, sieht man aber auch an seiner Vergangenheit – und wie er über sie spricht.

Egal, wie man zu Pürner und seinen Aussagen steht: Der Mediziner hat vier nicht allzu leichte Jahre hinter sich, daraus macht er keinen Hehl. Nachdem er mit seiner Kritik an Maßnahmen wie den Inzidenz-Maßstäben oder der Maskenpflicht im Schulunterricht in Form von Interviews, etwa mit dem Bayerischen Rundfunk, an die Öffentlichkeit ging, stand Pürner nun selbst im Kreuzfeuer. Auf der einen Seite etwa andere Maßnahmenkritiker bis hin zu blanken Pandemie-Leugnern, die unter anderem in mittlerweile fast 120.000 Followern im sozialen Netzwerk X kulminierten. Auf der anderen Seite öffentliche wie private Anfeindungen und eine aus Sicht Pürners "Strafversetzung" an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL).

