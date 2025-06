Pfarreien in Aichach-Friedberg feiern Fronleichnam unter blauem Himmel

Bei strahlend schönem Wetter fand im Landkreis Aichach-Friedberg am Donnerstag das Fronleichnamsfest statt. In vielen Ortschaften trugen Geistliche die Monstranz mit der geweihten Hostie durch die teils geschmückten Straßen und machten an Freialtären Halt. Manche Helferinnen und Helfer hatten zuvor aufwendige Blumenteppiche vorbereitet.

Adelzhausen So feierte auch die Pfarrei St. Elisabeth in Adelzhausen das Fronleichnamsfest. Pfarrer Eberhard Weigel hielt den Gottesdienst vor dem Pfarrhaus ab. Anschließend wurden die vier wunderschön geschmückten Altäre im Ort besucht. Begleitet wurde das Allerheiligste von den Fahnen der Vereine, der Blaskapelle, dem Chor, Blumen streuenden Kindern und Angehörigen der Pfarrei. (AZ)

In Inchenhofen haben Vereine und Ministranten Blumenteppiche vorbereitet

Inchenhofen Nach dem Hochamt in der Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen zogen zahlreiche Menschen in einer Prozession singend und betend durch die Straßen. An den vier Außenaltären lasen Dekan Stefan Gast und der angehende Diakon Peter Mair jeweils einen Abschnitt aus dem Evangelium und die Fürbitten vor. Anschließend wurde der eucharistische Segen mit der Monstranz erteilt. Auf dem Weg trug Hans Schweizer Gebete und Gedanken vor. Doris Stadler und der Leonhards-Chor begleiteten die Prozession gesanglich. Katholischer Frauenbund, Heimatverein, Gartenbauverein und die Ministranten hatten vier farbenfrohe Blumenteppiche gestaltet. (sws)

Kühbach Nach dem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Magnus zog die Pfarrgemeinde betend und singend durch den Ort. Die Prozession mit der Monstranz führte zu vier mit Blumenteppichen geschmückten Altären an der Schrobenhausener Straße (gestaltet von Familie Barkofen), am Pfarrer-Knaus-Heim (Frauenbund), am Dorfweiher (Pfarrgemeinderat) und am Marktplatz (Waldkindergarten). An den Altären las Pfarrer Simon Fleischmann das Evangelium und spendete den eucharistischen Segen. Die Fürbitten las Lektorin Gertrud Hanisch, am letzten Altar wurden sie von einigen Kommunionkindern gelesen. Fahnenabordnungen, Ministranten, Kinder, Vertreter von Marktgemeinde und Pfarrei sowie eine Bläsergruppe führten die Prozession an. Ministrantinnen trugen die Mutter-Gottes-Statue. (mz-)

Musikanten, Blaskapelle und Fahnenabordnungen sind in Rehling dabei

Rehling Strahlender Sonnenschein begleitete auch in der Pfarrei Rehling die vielen Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Fronleichnamsprozession. Nach dem Gottesdienst zogen sie mit Musikanten, Blaskapelle, vielen Fahnenabordnungen der Ortsvereine und Kommunionkindern mit dem „Himmel“ durch die geschmückten Straßen. Unter dem Baldachin trug Pater Thomas die Monstranz. An den drei Traditionsaltären an der Hambergstraße, Raiffeisenstraße und am Kleinen Hamberg wurden die Evangelien und Fürbitten gelesen und der Segen erteilt. So geschah es auch am Ende am Altar vor der Kirche. Hier stimmte die Blaskapelle als Schlusslied „Großer Gott, wir loben dich“ an. (at)