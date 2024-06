Umfrage in Aichach: Was erwarten Aichacher von der Heim-EM?

Endlich wieder Europameisterschaft und dann auch noch im eigenen Land. Ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Wie ist es bei Aichacherinnen und Aichachern?

Nach 36 Jahren ist es mal wieder so weit, Deutschland ist Gastgeber für die Europameisterschaft. Vom Anpfiff bis zum Finale am 14. Juli werden 24 Nationen, einschließlich des DFB-Teams, um den begehrten Titel kämpfen. In der Vorrunde stehen spannende Begegnungen mit Schottland, Ungarn und der Schweiz an. In Aichach spürt man bereits die Aufregung. Wir haben uns in Aichach umgehört, wie groß die Vorfreude bei Bürgerinnen und Bürgern auf dieses sportliche Großereignis ist.

Umfrage EM 2024 Anita Stürzlmayer, Aichach Foto: Sofia Ribeiro

Anita Stürzlmayer, Aichach: Natürlich schau ich die EM! Die ist ja nur alle vier Jahre und es ist halt nochmal was anderes als Bundesliga. Ich hoffe sehr, dass Deutschland gewinnt. Ab nächster Woche soll es sogar warm werden, dann wäre es wieder ein richtiges Sommermärchen!

Umfrage EM 2024 Joel Webs, Aichach Foto: Sofia Ribeiro

Joel Webs, Aichach: Ich freue mich auf die Fußball-Europameisterschaft. Eine Heim-EM – das gibt es ja nur alle Jahrzehnte. Natürlich wird die geguckt. Ich glaube zwar nicht, dass die DFB-Jungs gewinnen. Ich hoffe aber trotzdem auf den Titel für die deutsche Mannschaft.

Emma Hartkopf, Kissing: Ich freue mich nicht so richtig auf die Europameisterschaft. Es fühlt sich noch nicht richtig wie Sommer an – ohne Fußballwetter. Deswegen geht bei mir ein bisschen die Stimmung verloren. Trotzdem hoffe ich, dass unsere DFB-Elf erfolgreich sein wird. Ich drücke ihr die Daumen.

Umfrage EM 2024 Lukas Feick, Aichach Foto: Sofia Ribeiro

Lukas Feick, Aichach: Ich freue mich riesig auf die EM hier in Deutschland. Es wäre für mich ein Traum, wenn unsere Mannschaft endlich mal wieder etwas Großes gewinnt. Aber ich habe auch eine ganz große Schwäche für Spanien – ihr Sieg würde mich deshalb genauso freuen.

