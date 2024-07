Vor Saisonstart: So ist die personelle Lage beim TSV Aindling

Wiedersehen macht Freude. So könnte man den Auftakt in die Landesliga-Saison 2024/25 beschreiben. Denn die zwei Punktspiele gegen Erkheim in der vergangenen Runde konnte der TSV Aindling jeweils für sich entscheiden, mit 2:1 und dann mit 3:0. „Daran wollen wir natürlich anschließen“, sagt TSV-Trainer Florian Fischer. Ob man nach der Partie, die am Freitag um 19 Uhr am Schüsselhauser Kreuz beginnt, davon reden kann, dass aller guten Dinge drei sind, das bleibt freilich abzuwarten.

