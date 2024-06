VfL Ecknach startet mit sieben Neuen in siebte Bezirksliga-Saison

Ecknacher Trainerduo Michael Eibel/Angelo Jakob geht in drittes Jahr und will Mannschaft bis Ende Juli in Form bringen. Zwei Spieler haben sich umentschieden.

Die Bezirksliga-Kicker des VfL Ecknach bereiten sich seit Donnerstag auf ihre siebte Saison im schwäbischen Fußball-Oberhaus vor.

Die beiden Spielertrainer Michael Eibel und Angelo Jakob, die in ihr drittes Jahr auf der Kommando-Brücke der Blau-Weißen gehen, durften dabei auch sieben Neuzugänge begrüßen. Vom Kreisligisten SC Oberbernbach wechselten Christian Wagner (24 Jahre), Maxim Korelko (24) und Daniel Schimpf (25) an die Erlenstraße. Philipp Elbl (26) kommt aus der A-Klasse vom BC Aresing und Maximilian Rauch (24) vom Kreisklassisten TSV Kühbach. Komplettiert werden die Neulinge von den beiden Youngsters Luca Broncel (17/ SC Mühlried) und Marcel Scheidler (19/BC Adelzhausen), die aus der jeweiligen Jugend zum VfL stoßen. „Das sind spannende Neuzugänge, von denen wir uns einiges erwarten“ freut sich Vorstand Spielbetrieb Benedikt Huber. Umentschieden haben sich hingegeben Philip Bauer und Lukas Huck. Bauer bleibt nun doch bei der DJK Stotzard in der Kreisklasse, Huck, dessen Wechsel von Oberbernbach nach Ecknach auch formell bereits vollzogen war, schließt sich kurzentschlossen als Vertragsamateur dem Bayernligisten TSV Rain an.

Trainingslager in der Oberpfalz Ende Juni

Knapp 20 Trainingseinheiten haben Eibel und Jakob geplant, bevor es am letzten Juli-Wochenende wieder um Punkte gehen wird. Neben Testspielen gegen den Landesligisten TSV Aindling (6. Juli, 17 Uhr in Ecknach), dem Kreisligisten TSV Zusmarshausen (14. Juli, 15 Uhr in Ecknach) und den Bezirksligisten Türkgücü Königsbrunn (21. Juli, 16 Uhr in Ecknach), steht zudem vom 28. bis 30. Juni ein Trainingslager in Tännesberg (Oberpfalz) auf dem Programm. Außerdem nahm man die Einladung des SC Oberbernbach an, der am 7. Juli im Rahmen seines 50-jährigen Bestehens, ein Blitzturnier veranstaltet. Neben Ecknach sagten auch Bezirksligist SC Griesbeckerzell und Kreisligist BC Aichach zu.