Unfall bei Maria Beinberg: Zwei Frauen leicht verletzt

Zwei Frauen sind bei einem Unfall bei der Kirche Maria Beinberg in der Gemeinde Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) am Sonntag leicht verletzt worden. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde vorsichtshalber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei berichtet, wollte eine 67-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mit ihrer 83-jährigen Beifahrerin gegen 16.40 Uhr von der Zufahrt zur Kirche Maria Beinberg nach links auf die Kreisstraße ND4 in Richtung Gachenbach einfahren. Dabei übersah sie das Auto eines 36-Jährigen, der von rechts von Peutenhausen her kam und Vorfahrt hatte. Der Mann konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in die Beifahrerseite des Autos der Frau.

Die 67-Jährige und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen unter anderem mit Prellungen an den Gliedmaßen zur Behandlung ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des anderen Autos wurde zur näheren Abklärung möglicher Verletzungen ins Schrobenhausener Krankenhaus gebracht.

Vier Feuerwehren nach Unfall bei Maria Beinberg vor Ort

Am Auto der Frau schätzt die Polizei den Schaden auf circa 3000 Euro. Am Auto des 36-Jährigen entstand ein geschätzter Schaden von circa 4000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Da im Notruf von einer „eingeklemmten Person“ die Rede war, befanden sich die Feuerwehren aus Peutenhausen, Gachenbach, Weilach und Schrobenhausen an der Unfallstelle. (bac)