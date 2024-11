Neue Schützenkönige bei Jagdlust Gallenbach

Am Königs- und Preisschießen des Schützenvereins Jagdlust Gallenbach (Stadt Aichach) stellten sich an drei Schießabenden 33 Mitglieder der Schützengesellschaft der Herausforderung, den Titel des Schützenkönigs zu erwerben. Die Königswürde erreichten in diesem Jahr Daniel Greppmeir als Schützenkönig und Markus Weichenrieder als Jungschützenkönig. Der neue Schützenkönig setzte sich mit einem 11,3-Teiler durch. Die Jugendklasse konnte Markus Weichenrieder mit einem 3,6-Teiler für sich entscheiden. Schützenmeister Michael Rieder (Senior), der selbst am Wettkampf teilnahm, freute sich über die beeindruckenden Leistungen seiner Vereinsmitglieder. Unter anderem deshalb, weil die Ergebnisse sehr eng beieinander lagen. Dies bewies der bisher amtierende Schützenkönig Michael Rieder jun. mit seinem 12,0-Teiler. Mit diesem Ergebnis belegte er im Königsschießen den zweiten Platz und wurde Sieger des Preisschießens.

