Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Ganz ohne Kakao: Aichacher Geschwister revolutionieren Schokolade

Aichach

Diese Geschwister wollen den Schokoladen-Markt revolutionieren

Für ihre Idee, Schokolade mit heimischen Sonnenblumenkernen statt Kakao zu erzeugen, wurden Sara und Max Marquart aus Aichach bereits ausgezeichnet. Was ihr Start-up „Planet A Foods“ ausmacht.
Von Manfred Zeiselmair
    • |
    • |
    • |
    Die Geschwister Sara und Max Marquart produzieren eine Alternative zur herkömmlichen Schokolade – ganz ohne Kakaobohnen. Ihr Start-up beschäftigt bereits 75 Mitarbeiter.
    Die Geschwister Sara und Max Marquart produzieren eine Alternative zur herkömmlichen Schokolade – ganz ohne Kakaobohnen. Ihr Start-up beschäftigt bereits 75 Mitarbeiter. Foto: Planet A Foods

    Während der Corona-Pandemie entwickelten die Aichacher Geschwister Dr. Sara Marquart, 37 und Dr. Max Marquart, 39, eine innovative Idee, die das Potenzial hat, die gesamte Süßwarenindustrie zu verändern: Seit 2021 produzieren die beiden jungen Unternehmer mit ihrer Start-up-Firma Planet A Foods unter dem Markennamen ChoViva eine echte Alternative zur herkömmlichen Schokolade – komplett ohne Kakaobohne, auf Basis von heimischen Sonnenblumenkernen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden