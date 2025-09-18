Diese Geschwister wollen den Schokoladen-Markt revolutionieren

Während der Corona-Pandemie entwickelten die Aichacher Geschwister Dr. Sara Marquart, 37 und Dr. Max Marquart, 39, eine innovative Idee, die das Potenzial hat, die gesamte Süßwarenindustrie zu verändern: Seit 2021 produzieren die beiden jungen Unternehmer mit ihrer Start-up-Firma Planet A Foods unter dem Markennamen ChoViva eine echte Alternative zur herkömmlichen Schokolade – komplett ohne Kakaobohne, auf Basis von heimischen Sonnenblumenkernen.

