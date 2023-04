Im Gasthof Wagner steht die fünfte Generation hinter dem Tresen

Von Luisa Ellen Sako - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Wann der Grundstein für den Gasthof Wagner gelegt wurde, ist nicht bekannt. Fest steht: Er wird als Familienbetrieb seit über 120 Jahren geführt.

"Hier kocht der Chef", steht über der Tür zur Küche im Gasthof Wagner. Der Chef in der Küche ist Kaspar Wagner, der schon bei Fernsehkoch Andreas Geitl kochte und dann den elterlichen Betrieb übernommen hat. Im Dezember ist sein Sohn Julian, gelernter Hotelfachwirt, in den Gasthof in Untergriesbach bei Aichach zurückgekehrt. Doch nicht nur er bringt seine Ideen ein: Bei Wagners packt die ganze Familie mit an. Etwa 50 Personen, darunter auch Teilzeitkräfte und Aushilfen, arbeiten in dem Gasthof.

Sohn Julian Wagner (links) und Vater Kaspar Wagner arbeiten beide im Gasthof Wagner in Untergriesbach. Foto: Luisa Ellen Sako

Begonnen hat der Aufschwung des Gasthofs mit dem Verkauf der Wagner-Göckel in den 1960er Jahren. "Das ist, wie wenn man heute einen Burger erfindet. Das war der Startschuss, die Göckel", sagt Kaspar Wagner auf Bairisch. Er erzählt: "Es gibt heute noch Leute, die sagen: 'Mensch, das war so eine schöne Zeit, wo wir bei euch die Göckel geholt haben." Ebenfalls noch in den 1960er Jahren fing seine Mutter an, Rahmschnitzel zu kochen, ein Klassiker des Gasthofs, der noch immer auf der Karte steht. Zuvor sei der Gasthof eine kleine Bauernwirtschaft mit angehängter Landwirtschaft gewesen, in der seine Oma selbst gemachten Senf verkauft hat. Mit Bedauern fügt er an: "Wenn man das Rezept heute hätte... Das ist ein bisschen vernachlässigt worden, es ist uns nichts überliefert. Da sind auch keine Fotos da. Meine Eltern haben einfach nur gearbeitet." So genau weiß man deshalb auch nicht, wann Kaspar Wagners Vater, der bereits verstorbene Kaspar Wagner Senior, die alte Wirtschaft abriss und eine neue baute, die später um einen Festsaal erweitert wurde.

