Ehepaar Langer schließt Pilsstube in Affing nach nur vier Jahren

Ein Facebook-Post kündigt das baldige Ende an. Nach nur vier Jahren schließen die Langers Ende Februar die kultige Gaststätte. Zuletzt gab es Personalmangel.

Es hatte sich abgezeichnet. Bereits Anfang des Jahres hatte die Pilsstube in Affing mit Personalmangel zu kämpfen und deshalb die Öffnungszeiten reduziert. Nur wenige Wochen später ist klar: Die Pilsstube schließt zum Ende des Monats, vier Jahre nachdem sich Gerd Langer und seine Frau Daniela den Traum von der eigenen Dorfwirtschaft erfüllt hatten. In den sozialen Netzwerken kündigten sie mit der Nachricht: "Jetzt ging es schnell. Wir müssen leider schließen" das Ende der Pilsstube unter ihrer Führung an.

Wirtspaar der Pilsstube musste viele Rückschläge hinnehmen

Am 23. Februar wird das letzte Bier von Gerd Langer als Wirt der Pilsstube über den Tresen wandern. Dann schließt der gebürtige Affinger die Türen zu seiner Gaststätte. Deren Betrieb hatte das Wirtspaar in der Vergangenheit immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Kaum hatten sie die Pilsstube voller Euphorie übernommen, mussten die damaligen Neupächter im November 2020 wie viele andere Gastwirte pandemiebedingt schließen.

Auch danach lief das Geschäft holprig. Zuletzt klagten die Pächter bei Social Media über "akuten Personalmangel" und verkürzten deshalb zu Beginn des Jahres die Öffnungszeiten. Ursprünglich hatte die Gaststätte von Mittwoch bis Samstag jeweils ab 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen bereits zum Mittagstisch geöffnet. Zuletzt konnte dort nur noch von Freitag bis Sonntag zum Abendessen eingekehrt werden. Auf Facebook verweisen die Wirtsleute darauf, dass Gutscheine noch bis zum 23. Februar eingelöst werden können.

"Alles-muss-raus-Flohmarkt" ab Donnerstagabend in Affing

Für Donnerstagabend kündigen die Betreiber auf den sozialen Medien einen Flohmarkt im Saal der Gaststätte an. Dort werden ab 18 Uhr neben Mobiliar und Küchenausstattung auch Dekoartikel verkauft.

