Ausflug der Burschen aus Gebenhofen und Anwalting führt nach Innsbruck

Der Katholische Burschenverein Gebenhofen-Anwalting (Gemeinde Affing) machte sich mit dem Bus auf den Weg nach Innsbruck zu einem zweitägigen Ausflug. Bevor die 28 Mitglieder in Innsbruck ankamen, machten Sie einen Zwischenstopp am Tegernsee. Dort wurden die Burschen mit gutem Essen und kalten Getränken versorgt. Anschließend ging die Reise weiter Richtung Innsbruck und zum Mountain-Cart-Fahren bei der Muttereralm. Den Abend ließ man mit einem gemütlichen Essen im Stiegl-Bräu- Restaurant ausklingen.

Am Sonntagmittag bekamen die Mitgereisten von Skispringer Thomas Ortner eine Führung an der Bergisel-Schanze Innsbruck. Nach der Führung machte man sich auf den Weg zurück nach Hause und mit der Einkehr beim Metzgerwirt in Hurlach ging der Ausflug zu Ende.