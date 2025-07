Chorkinder lernen die „alte Dame“ in der Gebenhofener Kirche kennen

Man hört sie im Gottesdienst und sieht sie meistens nur teilweise oder in Umrissen. Und denjenigen, der die Musik macht, den sieht man meistens gar nicht. Und ganz spannend wird es, wenn man zum Musik machen nicht nur die Hände, sondern auch die Füße gebraucht. Und irgendwie hat das alles auch noch ganz viel mit Luft zu tun? Um was es geht? Die Affinger Grundschulkinder, die im Chor dabei sind, können diese Fragen jetzt alle beantworten. Zumindest in der Gebenhofener Pfarrkirche kennen Sie sich aus. Anlässlich des Jubiläums der „alten Dame“, wie die äußerst engagierte Organistin Gabi Eichmayr die restaurierte Bohl-Orgel liebevoll nennt, hat sie zusammen mit dem Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung den Chor der Grundschule Affing mit Chorleiterin Claudia Hofberger eingeladen, um ein ganz besonderes Instrument kennenzulernen. Und irgendwie waren alle ein bisschen aufgeregt. Elisabeth Steinherr, Mitglied der Kirchenverwaltung Gebenhofen, hatte extra kleine Kuchen für die Gäste gebacken und Kirchenpflegerin Andrea Engelhard freute sich, den Kindern Orgeltaler zu schenken.

Wie kann man denn nun eine Orgel in der Kirche entdecken? Gabi Eichmayr machte in der Kirche erste „Flöten-Versuche“ mit Flaschen: die Kinder durften „ausprobieren“, wie unterschiedlich die Töne bei Flaschen sind, die mit unterschiedlichen Wassermengen gefüllt sind – ganz egal, wer hineinpustete in die Flaschen. Dann ging es nach oben auf die Orgelempore: Fachbegriffe wie Manual, Pedal, Flöten, Tasten und Register wurden erklärt und durften von den Kindern unter fachkundiger Anleitung der Organistin ausprobiert werden. Besonders spannend war es dann auch, als Eichmayr den Kindern ganz unterschiedliche Lieder vorspielte und geraten werden sollte, zu welchem Ereignis im Kirchenjahr, denn das jeweilige Lied passen würde. Natürlich wurden die Unterschiede zwischen Weihnachten, Ostern, Nikolaus, Fasching und auch einem Beerdigungslied von den kleinen Orgelexperten herausgefunden! Ganz besonderen Spaß hat allen dann das gemeinsame Singen und Musizieren gemacht. Und die „alte Dame“ hat sich ganz sicherlich über so viel junges Interesse gefreut! Eine Kultur- und Kirchenvermittlung der ganz besonderen Art, konnte mit dem Engagement der Lehrkräfte aus der Grundschule, der Organistin Gabi Eichmayr, der Kirchenverwaltung Gebenhofen mit Elisabeth Steinherr und Andrea Engelhard ermöglicht werden und die Chorkinder kennen sich in Zukunft aus, wenn sie in einer Kirche Orgelklänge hören.

