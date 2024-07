Orgelweihe: Gebenhofen feiert die neuen Klänge der „alten Dame“

Fast ganz Gebenhofen (Affing) war am Wochenende auf den Beinen: Die Mitglieder des Krieger- und Soldatenvereins trafen die letzten Vorbereitungen für das Straßenfest, der Kirchenchor unter der Leitung von Marianne Lang traf sich mit Organistin Gabi Eichmayr, Trompeter Kilian Schmid und dem Münchner Solisten Thomas Althammer zur Generalprobe. Denn schließlich sollte am Sonntag bei der Weihe der restaurierten Bohl-Orgel alles klappen.

Und tatsächlich zeigte sich beim Festgottesdienst mit Orgelweihe und dem anschließenden Mittagessen beim Straßenfest, dass sich all die Mühen gelohnt hatten.

Chor, Solisten und Organistin beeindrucken Gottesdienstbesucher

Der Festgottesdienst, den Pater Thomas und Pfarrer Joachim Kunz zelebrierten, war kirchenmusikalisch ein Höhepunkt. Pater Thomas freute sich, die Pastoralratsvorsitzende, Mitglieder aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft, alle drei Bürgermeister der Gemeinde, Schwester Hannah, die ehemalige Gemeindereferentin, Kreisheimatpfleger Hubert Raab, weitere Kreisheimatpfleger und alle Ortsvereine aus Gebenhofen und Anwalting begrüßen zu können. Pfarrer Kunz verwies in seiner Predigt auf die Bedeutung der Kirchenmusik, insbesondere die biblischen Grundlagen, wie etwa Davids Harfenspiel für König Saul.

Icon Vergrößern Die stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christine Schmid-Mägele (links) und Kirchenpflegerin Andrea Engelhard bedankten sich am Ende des Gottesdienstes bei allen Beteiligten. Foto: Michael Zeitlmeir Icon Schließen Schließen Die stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christine Schmid-Mägele (links) und Kirchenpflegerin Andrea Engelhard bedankten sich am Ende des Gottesdienstes bei allen Beteiligten. Foto: Michael Zeitlmeir

Die „Messe in F“ von Jaques N. Lemmens brachte der Chor mit Begleitung an der Orgel von Gabi Eichmayr gekonnt dar. Besonders beeindruckend war gleich zu Beginn der Einzug der Geistlichen und der Ortsvereine zu den Trompeten-, Orgel- und Chorklängen von „Lobt den Herrn der Welt“. An der Trompete brillierte Kilian Schmid. Der Tenor Thomas Althammer aus München beeindruckte die Gottesdienstbesucher mit „Caro Mio Ben“, „Panis Angelicus“ und dem „Ave Verum“.

Die Bohl-Orgel in Gebenhofen ist heute eine Rarität

Die 150-jährige Orgel, von Anton Bohl aus Augsburg geschaffen, ist eines der wenigen erhaltenen Werke des bekannten Instrumentenbauers, wie stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christine Schmid-Mägele und Kirchenpflegerin Andrea Engelhard in ihren Dankesworten kurz darstellten. Beide berichteten auch, dass die Orgelmusik und die Orgeln zum Weltkulturerbe gehören. In Gebenhofen sei man – trotz anfänglicher finanzieller Unsicherheiten – nun sehr froh, dass man der „alten Dame“, wie sie mittlerweile von allen genannt werde, ein Rundum-Liftung habe zukommen lassen. Besonderer Dank galt allen großen und kleinen Spendern, den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und den Handwerkern, die alle sehr zuverlässig hervorragende Arbeit geleistet hätten.

Icon Vergrößern Beim Straßenfest des Krieger- und Soldatenvereins traf sich die Festgesellschaft zum Mittagessen – darunter auch Pfarrer Kunz (links) und Pater Thomas (rechts). Foto: Michael Zeitlmeir Icon Schließen Schließen Beim Straßenfest des Krieger- und Soldatenvereins traf sich die Festgesellschaft zum Mittagessen – darunter auch Pfarrer Kunz (links) und Pater Thomas (rechts). Foto: Michael Zeitlmeir

Dem Dank und den guten Wünschen schloss sich auch Bürgermeister Markus Winklhofer an. Er überbrachte nicht nur die Grußworte des CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, der verhindert war, sondern stellte auch fest, dass es viele Berührungspunkte zwischen der kirchlichen und politischen Gemeinde gebe. Die Gemeinde Affing habe – sozusagen als Anschubfinanzierung – 300 Euro gespendet.

Nach dem sehr gut besuchten Gottesdienst stärkten sich alle beim Mittagessen beim Straßenfest, das der Krieger- und Soldatenverein in bewährter Weise sehr gut organisiert hatte. (chsm)