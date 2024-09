Gebenhofen feiert den „kleinen Frauentag“

In Bauernregeln wird das Fest Maria Geburt mit dem Herbstanfang in Verbindung gebracht: „Maria Geburt fliegen die Schwalben furt“. Die Bauernregel sagt: Wie sich das Wetter an Maria Geburt (8. September) verhält, ist's weitere vier Wochen bestellt. Im Volksmund wird Maria Geburt auch als kleiner Frauentag genannt. Die Pfarrkirche in Gebenhofen (Gemeinde Affing), die sich stolz in der Ortsmitte zeigt, ist der Mutter Jesu geweiht. Die Mutter Gottes gilt auch als Patronin der Christenheit in Bayern.

