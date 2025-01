Sternsinger für die Pfarreiengemeinschaft ausgesandt

Beim Neujahrsgottesdienst in der Pfarrkirche Gebenhofen erfolgte die Aussendung der Sternsinger in der Pfarreiengemeinschaft Affing. Stellvertretend für alle Gruppen waren Sternsinger aus Affing, Anwalting, Aulzhausen und Gebenhofen im Gottesdienst. Die Aktion stand heuer unter dem Motto „Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte.“ Pater Thomas Payappan dankte den Kindern und Jugendlichen dafür, dass sie an dieser deutschlandweiten Aktion teilnehmen.

