Wastl Kocher wird zum 80. Geburtstag mit einer Kutschfahrt überrascht

Es ist zwar ein „Zuagroaster“, doch in Gebenhofen (Gemeinde Affing) und Umgebung kennt ihn fast jeder. Die Rede ist von Sebastian Kocher (Kocher-Wastl), der seinen 80. Geburtstag feiern konnte. Diesen Ehrentag wird der umtriebige Wastl wohl nicht so schnell vergessen, wurde er doch als Überraschung von einem echten Baron und mit der Kutsche abgeholt. Vorne auf dem Kutschbock Michael Holzapfel mit Enkelin Carolin, die seit Kurzem stolze Besitzerin des Kutscher-Führerscheins ist. In der Kutsche saß schon ein besonderer Gratulant: Frederico Freiherr von Beck- Pessoz von der Brauerei Kühbach, seit Jahren einer der besten Freunde vom Kocher-Wastl.

Die beiden verbindet eine mehrere Jahrzehnte andauernde Freundschaft, die bis heute gepflegt wird. Nicht zuletzt auch durch das jahrzehntelange Ehrenamt von Kocher in mehreren Vereinen in Gebenhofen, speziell bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dort ist der Wastl schon seit 1970 Mitglied, war dort Gruppenführer, Beisitzer, ab 1985 zweiter Kommandant, ab 1991 zehn Jahre lang Kommandant. Er krönte sein Engagement für die Feuerwehr dann mit dem Amt des Vorsitzenden, das er von 2001 bis 2013, also zwölf Jahre lang inne hatte. 2014 wurde Sebastian Kocher zum Ehrenvorstand ernannt und in diesem Ehrenamt ist er bis heute noch unentbehrlich, wenn mit seinem Freund, dem Baron, die Verhandlungen zur Bierlieferung für den Kameradschaftsabend der Feuerwehr ansteht. Ein weiteres, wohl seltenes Ehrenamt, hat Sebastian Kocher auch bei der DJK Gebenhofen inne. Seit 50 Jahren ist er dort Platzkassier, zudem ist er Mitglied beim Krieger- und Soldatenverein und dort auch Kassenprüfer. Er liebt die Geselligkeit und vor allem die Vereine. Auch beim Singen und Musizieren im Sportheim ist der Jubilar fast immer dabei, denn die Musik ist ein Teil seines Lebens. Er war früher selbst Musikant bei der Stadtkapelle Wemding, wo er das Waldhorn gespielt hat.

Kocher ist gebürtig in Otting im Ries und seine große Liebe fand er 1969 mit der Hiesigen Barbara Hiermüller, als er beruflich bei einem Straßenbautrupp in der Region im Einsatz war. Schon 1970 wurde dort ein Haus gebaut und geheiratet, aus der Ehe ging eine Tochter hervor und besonders am Herzen liegen dem Jubilar die beiden Enkel Michael und Stefanie. Sebastian Kocher musste aber auch Schicksalsschläge hinnehmen. Einer davon im Mai 2015, als der bis heute unvergessene Tornado auch das Haus mit den Gebäuden stark zerstört hatte. Gemeinsam mit der Familie wurde angepackt und wieder aufgebaut. Der nächste negative Punkt in seinem Leben war der plötzliche Tod seiner Frau Barbara, die 2024 an Corona gestorben ist. Seitdem kümmern sich Tochter Barbara mit Ehemann Michael rührend um ihren Wastl.