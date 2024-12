Gelungenes Krippenspiel in Rehling

Fast überfüllt war bei der Kinderchristmette die Pfarrkirche in Rehling. Im Mittelpunkt stand das gelungene Krippenspiel, an dem rund 50 Kinder beteiligt waren, darunter die angehenden Kommunionkinder. Organisiert und eingeübt wurde dies wieder vom Familiengottesdienstteam. Erstmals mit dabei war Marlene Lohner, die auf ihrer Harfe den Einzug der Engel begleitete, die das kleine Jesuskind zum Altar trugen, wo es Maria und Josef bei der Krippe (gespielt von Jule Abt und Anton Riss) in Empfang nahmen. Hirten brachten dem Neugeborenen Geschenke. Engel verkündeten die frohe Botschaft. Auch die Lesungen und Fürbitten trugen Kinder vor. Zum Schluss spielte Jungbläser Andreas Müller von der Empore „Stille Nacht“ an, bevor die Kirchgänger einstimmten. Es bestand auch die Möglichkeit, das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. Es kann noch in der Kirche abgeholt werden.

Josef Abt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krippenspiel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrkirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis