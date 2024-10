Gemeinderätin hat geheiratet

Anita Klostermeir heißt jetzt Buchhart: Seit Mai 2020 ist Anita Klostermeir aus Mühlhausen Mitglied des Affinger Gemeinderates. Ihre Kolleginnen und Kollegen dürfen sich nun an einen neuen Namen gewöhnen. Seit ihrer Hochzeit im September heißt sie Anita Buchart. Die Mühlhausenerin, deren Vater Manfred ebenfalls Mitglied des Gemeinderates ist, gab Andreas Buchhart aus Langweid in Aindling vor der Standesbeamtin Eva Katzenschwanz das Ja-Wort. Das Paar führte die Liebe zum Volleyballsport zusammen. Die Hochzeitsgesellschaft stärkte sich mittags beim Moosbräu in Aindling. Abends gab es eine Party im Pfarrheim Mühlhausen mit Freunden und Bekannten. (Foto: pixtheworld)

