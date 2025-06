Ein Tiny House mit zwei Wohnungen plant ein Antragsteller in der Schwester-Wiedemann-Straße in Inchenhofen. Weil das Haus direkt an der Baugrenze gebaut werden soll, gab es vorab einige konkrete Fragen an den Gemeinderat, die der in seiner Sitzung am Donnerstag behandelte, wie Bürgermeister Toni Schoder auf Nachfrage mitteilte. Dabei ging es auch um die Stellplätze.

