Gemeinwohl-Ökonomie feiert Jubiläum in Bayern mit Vortrag von Christian Felber

Aichach-Blumenthal

Vortrag: Christian Felber stellt Gemeinwohl-Ökonomie vor

Zum Jubiläum der Gemeinwohl-Ökonomie in Bayern trifft sich die Bewegung zum Feiern und zu einem Vortrag auf Schloss Blumenthal bei Aichach.
    Die Gemeinschaft auf Schloss Blumenthal gehört seit acht Jahren der Gemeinwohl-Ökonomie an. Foto: Katja Röderer (Archiv)

    Das alternative Wirtschaftsmodell der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) feiert in Bayern sein zehnjähriges Bestehen. International existiert es schon seit 15 Jahren. Schloss Blumenthal gehört der GWÖ seit acht Jahren an. Die Gemeinwohl-Ökonomie versteht sich laut Mitteilung als ethisches Wirtschaftsmodell, das nicht auf Gewinnstreben und Konkurrenz beruht, sondern auf Gemeinwohlstreben und Kooperation. Um dieses Jubiläum zu feiern und das Konzept bekannter zu machen, haben die Blumenthaler nach eigenen Angaben einen der führenden Köpfe der Bewegung, Christian Felber, zu einem Vortrag am Freitag, 10. Oktober, ab 19 Uhr ins Seminargebäude eingeladen. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis zwischen zehn und 30 Euro nach Selbsteinschätzung. Anschließend wird mit einer Disco-Party von 21 Uhr bis 23 Uhr gefeiert. Die große Jubiläumsfeier am Samstag ist nur für geladene Gäste. (AZ)

