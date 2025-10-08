Vortrag: Christian Felber stellt Gemeinwohl-Ökonomie vor

Das alternative Wirtschaftsmodell der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) feiert in Bayern sein zehnjähriges Bestehen. International existiert es schon seit 15 Jahren. Schloss Blumenthal gehört der GWÖ seit acht Jahren an. Die Gemeinwohl-Ökonomie versteht sich laut Mitteilung als ethisches Wirtschaftsmodell, das nicht auf Gewinnstreben und Konkurrenz beruht, sondern auf Gemeinwohlstreben und Kooperation. Um dieses Jubiläum zu feiern und das Konzept bekannter zu machen, haben die Blumenthaler nach eigenen Angaben einen der führenden Köpfe der Bewegung, Christian Felber, zu einem Vortrag am Freitag, 10. Oktober, ab 19 Uhr ins Seminargebäude eingeladen. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis zwischen zehn und 30 Euro nach Selbsteinschätzung. Anschließend wird mit einer Disco-Party von 21 Uhr bis 23 Uhr gefeiert. Die große Jubiläumsfeier am Samstag ist nur für geladene Gäste. (AZ)

