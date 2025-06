"Gemhofa Bierzelt": In Gebenhofen wird groß gefeiert

Es ist als Pfingstturnier in Erinnerung, doch längst ist die traditionelle Großveranstaltung der DJK Gebenhofen-Anwalting in „Gemhofa Bierzelt“ umgetauft. Diesmal startet das sportliche und gesellschaftliche Ereignis am Mittwoch, 18. Juni. Bis einschließlich Sonntag, 22. Juni, ist in dem Affinger Ortsteil für Unterhaltung und Spannung gesorgt.

1969 fand das erste Pfingstturnier mit Festzeltbetrieb statt. Seither ging es alle Jahre wieder über die Bühne. Erstmals musste es vor zehn Jahren, als der Tornado über die Gemeinde hinweggefegt war, ausfallen. 2020, 2021 und 2022 bremste die Corona-Pandemie das Pfingstturnier aus. 2023 startete die DJK unter dem neuen Namen neu durch. Als Termin ist seither nicht mehr das Pfingstwochenende gesetzt, sondern die Pfingstferien. Diesmal hat der Sportverein die Veranstaltung ans Ende der Ferien gesetzt, nachdem der Fronleichnamstag am Donnerstag, 19. Juni, vielen ein Brückentag-Wochenende beschert.

Auch ein Tiroler Abend steht in Gebenhofen auf dem Programm

Der Verein spricht in einer Mitteilung von einer schönen Tradition und einem wichtigen Brauch, „der dazu beiträgt, dass unsere Gemeinde lebendig und verbunden bleibt“. Das Programm berücksichtigt Alt und Jung. So gibt‘s eine Party für Junge und Junggebliebene ebenso wie Mittagstische für Senioren und Familien und einen laut Verein „für Gebenhofen typischen österreichischen Abend“.

Auf dem sportlichen Programm steht am Samstag, 21. Juni, ab 13 Uhr das Gemhofa Hobby-Turnier, für das zwölf Mannschaften gemeldet sind. Sie haben so klangvolle Namen wie „Spickler Gazellen“, „SpVgg Schnitzelsemmel 23“ oder „FC ham mal höher gespielt“. Am Sonntag, 22. Juni, findet ein E2-Jugendturnier (ab 12.30 Uhr) statt.

Gesellschaftlich startet das „Gemhofa Bierzelt“ am Mittwoch, 18. Juni, mit der Rock Antenne Party mit DJ Alex Wagner. Am Feiertag Fronleichnam, Donnerstag, 19. Juni, erfolgt der Bieranstich. Mittags gibt‘s Sau vom Grill und anschließend Kaffee und Kuchen. Die musikalische Begleitung übernehmen Rob & Bob ab 10 Uhr. Am Samstag ab 18 Uhr steigt ein Tiroler Abend (Eintritt frei). Es spielt die Band Mia & Sie. Die fünf Musikanten haben sich das Motto „Frech, Frisches, Tirolerisch“ gegeben und spielen Boarisch und Polka, ebenso wie Oldies und Rock‘n‘Roll. Am Sonntag wird um 10 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert. Zum Mittagstisch spielen Da Oa und die Andan auf. Auch Kaffee und Kuchen gibt es wieder. (jca)