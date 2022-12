Gericht

18:30 Uhr

21-Jähriger schlägt zweimal zu und stiehlt E-Zigaretten aus Tankstelle

Plus Wegen Körperverletzung und Diebstahls steht ein 21-Jähriger in Aichach vor Gericht. Die Richterin findet dennoch, dass er sich "gut entwickelt" hat.

Lange dauert die Verhandlung vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach nicht. Der 21 Jahre alte Angeklagte muss sich - nun zum vierten Mal - vor Gericht verantworten. Als Anklagepunkte führt der Staatsanwalt Simon Zechmann eine zweifache Körperverletzung und Diebstahl an. Demnach soll der Angeklagte im September 2021 in Aichach zwei Personen jeweils mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und im April 2022 E-Zigaretten im Wert von 40 Euro aus einer Tankstelle in Aichach gestohlen haben. Jugendrichterin Eva-Maria Grosse kennt den Angeklagten bereits aus früheren Gerichtsverhandlungen. Trotzdem - oder gerade deswegen - spricht sie von einer "positiven Entwicklung" des Angeklagten.

