Der Lokaljournalismus war sein Leben - nun ist Gert-Peter Schwank gestorben

Er war Lokaljournalist durch und durch: Seine Begeisterung, sein Einsatz und seine Liebe zu diesem Beruf waren geradezu ansteckend für seine Kolleginnen und Kollegen. Gert-Peter Schwank begleitete über Jahrzehnte über vier Jahrzehnte das Geschehen in seiner Heimatstadt Aichach und im Wittelsbacher Land, 32 Jahre davon als Leiter der Lokalredaktion der Aichacher Nachrichten. In dieser Zeit hat er durch unzählige Berichte, Reportagen und kritische Meinungsbeiträge den öffentlichen Diskurs im Landkreis gefördert und mitgeprägt. Am Freitag ist Gert-Peter Schwank im Alter von 81 Jahren gestorben.



Auch im Ruhestand seit 2005 war Schwank noch sehr umtriebig. Doch in den vergangenen Jahren mehrten sich die gesundheitlichen Probleme. Seinen 80. Geburtstag im September 2023 musste er im Krankenhaus verbringen. Dennoch verfolgte er im Haus an der Paar, wo er zuletzt lebte, weiterhin mit großem Interesse, was sich in der Stadt und ihrem Umland so tut. Der Redaktion blieb er eng verbunden. Der Lokaljournalismus war nicht nur ein Beruf für ihn – er lebte ihn.

