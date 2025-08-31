Icon Menü
Giftiges PFC in der Friedberger Ach: Was bedeutet das für Trinkwasser und Lebensmittel?

Aichach-Friedberg

Giftige Chemikalien in der Friedberger Ach: Müssen wir uns ums Trinkwasser sorgen?

Für Fische gilt wegen der PFC-Belastung der Friedberger Ach eine Verzehrwarnung. Doch wie steht es um weitere Lebensmittel? Interessierte können sie testen lassen.
Von Carmen Jung
    • |
    • |
    • |
    Munter plätschert die Friedberger Ach durch Mühlhausen; hier am Anwaltinger Weg. Das idyllische Bild kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Bach mit dem giftigen PFC belastet ist.
    Die Friedberger Ach plätschert sanft vor sich hin. Der idyllische Schein trügt: Das Bächlein, das sich von Süd nach Nord etwa 40 Kilometer durch den Landkreis Aichach-Friedberg schlängelt, transportiert eine Giftfracht: die Ewigkeitschemikalie PFC/PFAS. Die Belastung liegt seit Jahren ein Vielfaches über den Grenzwerten. Es gibt deshalb inzwischen Menschen, die sich um ihr Trinkwasser sorgen. Ist das übertrieben?

