Giftige Chemikalien in der Friedberger Ach: Müssen wir uns ums Trinkwasser sorgen?

Die Friedberger Ach plätschert sanft vor sich hin. Der idyllische Schein trügt: Das Bächlein, das sich von Süd nach Nord etwa 40 Kilometer durch den Landkreis Aichach-Friedberg schlängelt, transportiert eine Giftfracht: die Ewigkeitschemikalie PFC/PFAS. Die Belastung liegt seit Jahren ein Vielfaches über den Grenzwerten. Es gibt deshalb inzwischen Menschen, die sich um ihr Trinkwasser sorgen. Ist das übertrieben?

Carmen Jung

86551 Aichach