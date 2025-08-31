Giftige Chemikalien in der Friedberger Ach: Müssen wir uns ums Trinkwasser sorgen?

Die Friedberger Ach plätschert sanft vor sich hin. Der idyllische Schein trügt: Das Bächlein, das sich von Süd nach Nord etwa 40 Kilometer durch den Landkreis Aichach-Friedberg schlängelt, transportiert eine Giftfracht: die Ewigkeitschemikalie PFC/PFAS. Die Belastung liegt seit Jahren ein Vielfaches über den Grenzwerten. Es gibt deshalb inzwischen Menschen, die sich um ihr Trinkwasser sorgen. Ist das übertrieben?
Aichach-Friedberg
