Gorilla Lost Banana-Festival: Diese Bands treten auf

Am Samstag, 12. Juli, verwandelt sich ein Gelände an der Weiherstraße in Untergriesbach wieder in einen Ort für Musik, Genuss und ausgelassenes Beisammensein. Unter dem Titel Gorilla Lost Banana (der Gorilla hat seine Banane verloren) lädt das Festival zum gemeinsamen Feiern ein – mit Biergarten-Atmosphäre, Kinderprogramm, regionalem Essen und Live-Bands. Beginn ist um 12 Uhr, gefeiert werden soll bis Mitternacht.

Was 2023 als Musik- und Familienfest mit rund 100 Besucherinnen und Besuchern begann, hat sich inzwischen zu einem festen Termin im Aichacher Kultursommer entwickelt. Die Mischung aus entspannter Atmosphäre, Livemusik und bayerischer Lebensart kommt gut an – nicht nur bei Musikfans, sondern auch bei Familien. Das Motto lautet: „Das Familien-Tages-Festival auf die bayerische Art.“ Emil Zinsmeister, Vorsitzender des Vereins Griasbecka Gorillas im Nebel e.V., der das Festival veranstaltet, sagt mit einem Augenzwinkern: „Unser Ziel ist es, in einem Satz mit dem Burning Man und dem Woodstock Festival genannt zu werden. Aber wir sind realistisch – das könnte auch erst nächstes Jahr der Fall sein.“

Das sind die Bands beim Gorilla Lost Banana Festival

Darum bleibt sich das Festival auch in diesem Jahr treu und setzt weiterhin auf sanftes Wachstum sowie handgemachte Musik in entspannter Umgebung. Mit dabei ist erneut Andreas Kalb, der als „wandernder Liedermacher“ nicht nur auf der Bühne, sondern auch an der Bar, im Biergarten oder sogar in der Hüpfburg mit unerwarteten Gitarrenklängen auftauchen wird. Die Aichacher Newcomer-Band Woodenplastic eröffnet den Tag mit „Krach, Rückkopplungen und einer Portion Energie“, wie es im Programm heißt.

Für Garagenrock sorgt die Augsburger Band Atlantis Beach Motel, während The Strange Seeds aus Tiefenbach mit Heavy-Blues-Rock aufwarten. Blues-Fans dürfen sich auf CW Ayon freuen, der mit seinem aktuellen Album in den US-Charts erfolgreich war und den Blues des Mississippi-Hill-Country auf die Bühne bringt. Psychedelischer wird es mit Kant, einer Band aus Aschaffenburg, die Heavy-Indie-Psych mit Live-Energie kombiniert.

Heimischer Liedermacher als Überraschungsgast in Aichach

Zwischen den Auftritten soll ein Soundsystem für musikalische Übergänge und gute Stimmung sorgen – vom frühen Nachmittag bis in die späten Abendstunden. Zum Zapfenstreich hat sich ein bekannter heimischer Liedermacher angekündigt. Dies wird eine Überraschung. Auch für Kulinarik ist gesorgt: ob Sau vom Grill oder vegane Schmankerl, stilles Wasser oder G’spritzter – das gastronomische Angebot ist vielfältig. Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskasse: Einzeltickets kosten 18 Euro, eine Familienkarte 30 Euro. (AZ)