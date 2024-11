32 Erstklässler treffen sich nach 50 Jahren wieder

1974 war das Einschulungsjahr für den Geburtsjahrgang 1968 der Gemeinden Zahling, Edenried, Griesbeckerzell, Obergriesbach und Sulzbach an der Grundschule Griesbeckerzell–Obergriesbach. 32 ehemalige Schülerinnen und Schüler kamen aus diesem Grund kürzlich zusammen, um sich gemeinsam an ihre Grundschulzeit zu erinnern. Nach einem Gedenken an die bereits verstorbenen Mitschüler und Lehrer wurden Anekdoten und „Lausbuamgschichtn“ ausgegraben. „Heimat– und Lachkunde“ war angesagt. Einig war man sich, dass man eine meist gute und fürs Leben doch lehrreiche Schulzeit unter anderem mit der kürzlich 90 Jahre alt gewordenen „Rektor–Legende“ Hermann Winkler hatte. „Migg“ Mahl kam aus Bern in der Schweiz angereist und hatte damit die weiteste Anreise. Das von Bettina Gabriel und Steff Achter organisierte Treffen fand nach 2004 und 2014 bereits zum 3. Mal statt.

