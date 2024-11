Faschingsgesellschaft Zell ohne See präsentiert ihr neues Prinzenpaar

Zum Geburtstag geht es ab nach Amerika: Passend zum 66. Vereinsjubiläum reist die Faschingsgesellschaft Zell ohne See in dieser Saison entlang der Route 66 quer durch die USA. Das verkündeten die Narren aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell am Wochenende beim Chrysanthemenball. In der gut besuchten Faschingshalle präsentierten die Zeller Narren allerdings nicht nur das Motto der Jubiläumssaison, sondern auch die neuen Regenten.

