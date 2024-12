Grundschüler sorgen für Weihnachtsstimmung

Unter dem Motto „Weihnachten in aller Welt“ nahmen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach ihr Publikum mit auf die Reise nach Spanien, Schweden, Island, USA und Deutschland. Mit Liedern wie „Feliz Navidad“, „Rudolph the red nosed reindeer“, „St. Lucia“ und einer Aufführung der isländischen Weihnachtstrolle wurden Bräuche und Traditionen in der Weihnachtszeit dieser Länder gezeigt. Viel zum Schmunzeln gab es dann beim Theaterstück im deutschen Weihnachtswohnzimmer.

