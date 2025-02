SC Griesbeckerzell hat Brand im Sportheim überwunden

Im Untergeschoss des Sportheims in Griesbeckerzell (Stadt Aichach) hatte es im Oktober 2023 gebrannt. Dank der großartigen Zusammenarbeit innerhalb des Vereins und der ortsansässigen Handwerker habe das Sportheim wieder aufgebaut und auch außen saniert werden können, freute sich Präsident Lutz Stammnitz bei der Mitgliederversammlung des SC Griesbeckerzell. Über 50 Besucher waren zur Versammlung gekommen. Bei den Neuwahlen wurde Stammnitz wiedergewählt.

Jürgen Hoier, V-Präsident Junioren, berichtete von einer lange nicht mehr dagewesenen Anzahl von spielenden Junioren-Mannschaften. Besonders stark ist der Zulauf in der F- und G-Jugend. In der F-Jugend würden mittlerweile, im Verbund mit Obergriesbach und Affing, über 30 Mädels und Jungs dem Ball nachjagen. Die „E“ setzte sich in ihrer Liga durch und wurde Meister. Der BFV ehrte dies mit einem Ausflugstag zusammen mit der „F“ ins Legoland Günzburg.

Benny Oswald, V-Präsident Spielbetrieb, berichtete von der schwierigen Saison 24/25. Neben den drei Trainern verließen weitere sechs Akteure den Verein. Einige folgten dem Ruf höherklassiger Vereine. Im Verbund mit den neuen Trainern Björn Wohlrab und Patrick Szilagyi und Zeller Fußball-Kennern musste eine neue Mannschaft gebildet werden. Mit diesen Neuen, vorwiegend aus der A-Klasse, gelang auch ein recht guter Start. Zur zweiten Mannschaft berichtete Benny Oswald, dass die eine gedeihliche Zusammenarbeit mit Ecknach3 betreibt.

Die große Anzahl ausgebildeter Kindertrainer und zusätzlicher neun Trainer mit der „C-Lizenz“ sei ein Alleinstellungsmerkmal, merkte Hoier an. Im Verein werde großer Wert auf die Qualität der Trainingsarbeit gelegt. Gleichzeitig gab der Juniorenleiter bekannt, dass auch heuer wieder eine Trainer-Ausbildung organisiert wird. Er hofft er auf viele Teilnehmer. Ein Highlight bei den Zeller Junioren war auch diesmal wieder das Fußball-Camp unter der bewährten Leitung der Fußballschule des FC Ingolstadt. Technik, Taktik und vor allem Spaß am Spiel wurde den, sage und schreibe, 70 teilnehmenden Kindern vermittelt.

Der SCG war wieder beim Aichacher Stadtfest dabei. Brechend voll war das Vereinsheim beim Weinfest gewesen. Organisiert hatten dies alles die neuen Macher des „Fördervereins Zeller Sportfreunde“, Tobias Strauß, Daniel Höß und Dominik Plank.

Laut dem V-Präsidenten Finanzen, Marco Huster, erzielte der Verein trotz enormer Ausgaben, insbesondere bei den Sportanlagen und der Renovierung im Sportheim, wieder einen annehmbaren Kassenstand im unteren fünfstelligen Bereich. Huster ging davon aus, dass er sich noch erhöhen wird, weil Rechnungen bei der Brandversicherung zur Prüfung vorliegen.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Präsident Lutz Stammnitz, Stellvertreter Jürgen Hoier, V-Präsident Finanzen Jürgen Hoier, V-Präsident Junioren Marco Hoffmann, V-Präsident Schriftführer Nicolas Koch, V-Präsident Bewirtung Jaqueline Sturm, V-Präsident Sportanlagen Michael Ulber, V-Präsident Sport Benedikt Oswald, Kassenprüfer Klaus Bleis, Tanja Miesl, Beisitzer Jessica Kinzel (Mannschafts-Betreuung), Tobias Strauß, (Vorsitzender Förderverein), Daniel Höß, (Schriftführer Förderverein), Dominik Plank, (zweiter Vorsitzender Förderverein), Daniela Seidel und Tobias Harmes (Kinderturnen).