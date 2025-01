Schützenmeister Erich Sterl in seinem Amt bestätigt

Bei den Almenrausch-Schützen Griesbeckerzell (Stadt Aichach) standen bei der Generalversammlung Neuwahlen an. Schützenmeister Erich Sterl begrüßte die 40 anwesenden Mitglieder, darunter Ehrenmitglieder und Vereinsvorstände sowie Stadträtin Bettina Stief. Schriftführer Johannes Schacherl berichtete über die geselligen und vereinsinternen Aktionen sowie über einen leichten Anstieg der Mitglieder. Aktuell können sich die Almenrausch Schützen über stolze 159 Mitglieder erfreuen. Sportwart Roman Sturm fasste sich kurz, und gab sämtliche Ergebnisse der sportlichen Leistungen bekannt sowie die Ehrung der Jahresmeister. Mit einem Durchschnitt von 280,65 Ringen wurde Ulrich Kopp Jahresmeister Luftgewehr vor Karina Metzger (274,31) sowie Daniel Krumpl und Stefan Kopp (jeweils 268,80).

Bestschütze der Pistolenschützen wurde Schützenmeister Erich Sterl mit durchschnittlich 356,4 Ringen, gefolgt von Michael Metzger (351,0) und Thomas Gassner (349,4). Auch an der Stadtmeisterschaft hatte Erich Sterl ein ruhiges Händchen und wurde mit einem 60,5-Teiler zum Stadtkönig gekürt.

Jugendleiterin Angelika Bucher und 2. Jugendleiterin Diana Christl gaben einen ausführlichen Einblick in ihre Arbeit mit den vielen Jungschützen. Derzeit stehen 22 junge aktive Schützen regelmäßig am Schießstand. Damit der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt, haben sich mittlerweile schon einige interne Aktionen etabliert. Zu diesen zählen das Osterschießen, Halloween-Kürbisschnitzen sowie das Nikolausschießen. Auch an externen Wettkämpfen ist die Jugend sehr aktiv. An der diesjährigen Stadtmeisterschaft nahmen einige Jungschützen teil sowie am Sparkassen Cup oder den Rundenwettkämpfen.

Reibungslos verliefen die Neuwahlen des Vorstands, für die Ehrenschützenmeister Klaus Kopp als Wahlleiter bestellt wurde. Schützenmeister Erich Sterl wurde in seinem Amt einstimmig bestätigt sowie 3. Schützenmeister Alexander Korntheur. Thomas Gaßner stellte sich als 2. Schützenmeister nicht mehr zur Verfügung, ihm folgt nun Andreas Marchart. Roman Sturm gab sein Amt als Sportwart ab. Hierfür wurde Ulrich Kopp einstimmig gewählt. Des Weiteren wurden folgende Vorstandsmitglieder wiedergewählt: Schatzmeister Konrad Metzger, 2. Schatzmeister Daniel Schacherl, Schriftführer Johannes Schacherl, 2. Schriftführerin Bettina Schulz, Jugendleiterin Angelika Bucher, 2. Jugendleiterin Diana Christl, Damenleiterin Karina Metzger, Gerätewart Daniel Krumpl sowie die Kassenrevisoren Stefan Rajch und Harald Grabler.

