Zell ohne See startet Kartenvorverkauf für die Narrensitzungen

In der Adventszeit laufen in der Faschingshochburg Griesbeckerzell (Aichach) hinter den Kulissen die Vorbereitungen für die Faschingssaison 2025. Wegen des Schnapszahl-Jubiläums „66 Jahre Zell ohne See“ und des bevorstehenden 50. Geburtstags der Zeller Narrensitzung haben die Zeller Narren gleich mehrere Gründe, ausgiebig zu feiern. Wer mitfeiern möchte, hat am Samstag, 14. Dezember, Gelegenheit ab 14 Uhr im Vereinsheim am Hang 18a Karten für den Inthronisationsball und die Narrensitzungen zu kaufen.

Beim traditionellen Inthronisationsball am 4. Januar präsentieren Hofstaat und Garden zum ersten Mal ihr Jubiläumsprogramm. Es spielt das Duo Grenzenlos. Außerdem tritt die Paartalia Aichach mit ihrem Showprogramm auf.

Höhepunkte im Zeller Fasching sind die Narrensitzungen, die stets viele Gäste anlocken. Anlässlich des 50. Geburtstags gibt es diesmal sieben Narrensitzungen vier aufeinanderfolgenden Wochenenden. Termine sind: 25. und 31. Januar; 1., 7., 8., 14. und 15. Februar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Für Interessierte heißt es am Samstag aber erst einmal: Schlange stehen und geduldig sein. Eine telefonische Kartenbestellung ist nicht möglich. Die Karten müssen unmittelbar bei der Bestellung bezahlt werden. (pas)