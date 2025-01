Polizei bestätigt Durchsuchung in der Aichacher Innenstadt

Ein größerer Polizeieinsatz in der Aichacher Innenstadt erregte am Mittwochvormittag Aufsehen. Unserer Redaktion wurde von mehreren bewaffneten Polizisten berichtet, die gegen 8 Uhr in ein Gebäude im Zentrum gegangen sein sollen. Aichachs Polizeichef Michael Jakob bestätigte, dass es eine Durchsuchung in der Aichacher Innenstadt gab. Eine genaue Örtlichkeit wollte er aber nicht nennen.

Durchsuchung in Aichach: Ermittlungsverfahren der Polizei führt zu Einsatz

Jakob sagte auf Nachfrage unserer Redaktion: „Es gab Durchsuchungen im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren, das wir betreiben.“ Um was es bei dem Verfahren geht, könne er aber nicht sagen. Ob die Aktion erfolgreich war und etwas oder jemand gefunden wurde, dazu äußerte er sich ebenfalls nicht. Genauso wenig, ob jemand festgenommen wurde. Bei einem anhängigen Strafverfahren könne die Polizei vorab keine Ermittlungsergebnisse bekannt geben, betonte Jakob.

Die Aichacher Polizei wurde bei der Durchsuchung durch Kollegen der Einsatzhundertschaft Schwaben Nord aus Augsburg unterstützt. Nach Jakobs Angaben waren „mehrere Kollegen“ vor Ort. (ull)