Ein brennender Transporter und elf Verletzte: Einsatzkräfte bewältigen anspruchsvolle Großübung

Es war eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe: Ein Kleintransporter erfasst einen Radfahrer, der Transporter fängt Feuer. In der Folge prallen zwei weitere Autos gegen die Mauer eines Fahrsilos. Mit diesem Szenario und insgesamt elf Verletzten mussten sich die Feuerwehren aus Todtenweis, Aindling und Rehling bei einer Großübung am Freitag in Todtenweis auseinandersetzen.

Der inszenierte Unfall ereignete sich in der Sander Straße. Dort bot sich den Rettungskräften ein eindrucksvolles Unfallbild mit zerbeultem Blech und teilweise schwer verletzten Beteiligten. Denn bei dem Aufprall auf die Mauer wurden die Fahrer der beiden Autos „eingeklemmt“. Die Feuerwehrleute mussten sie befreien und ebenso versorgen wie die übrigen Verletzten.

Zahlreiche Schaulustige verfolgen den „Unfalleinsatz“ in Todtenweis

Organisiert und vorbereitet hatten die realitätsnahe Großübung die Todtenweiser Feuerwehr und das in Aindling stationierte Rettungsunternehmen Bäuerle Ambulanz. Dabei kamen 25 Rettungssanitäter und -sanitäterinnen der Bäuerle-Ambulanz sowie Notärzte, 35 Feuerwehrleute aus Todtenweis, 18 von der Freiwilligen Feuerwehr Aindling und sechs aus Rehling zum Einsatz. Weiter waren einige Kräfte vom Katastrophenschutz und der Unterstützungsgruppe Öl dabei, die die gesamte Rettungsaktion mit einer Drohne verfolgten.

Wichtigste Aufgabe der Freiwilligen war zunächst, den „brennenden“ Transporter zu löschen und die teils Schwerverletzten zu bergen. Dafür mussten sie schweres Gerät einsetzen. Rund zwei Stunden dauerte der „Probeeinsatz“, der von vielen Schaulustigen beobachtet wurde und bei dem der erst vor wenigen Monaten neu gewählte zweite Feuerwehrkommandant Philipp Specht aus Todtenweis das Einsatzkommando führte.

Anschließend gab es im Todtenweiser Feuerwehrhaus eine Brotzeit und Getränke für die vielen Einsatzkräfte. Hierbei ließen sie die Übung nochmals Revue passieren. Die Führungskräfte aller Beteiligten besprachen den Einsatz ebenso. Mit dabei waren Dr. Martin Müller von der Notaufnahme Aichach, der die Einsatzleitung in der Notfallversorgung koordinierte, Kreisbrandmeister Helmut Hartmann und der Todtenweiser Kommandant Johannes Schübl. Letzterer bewertete den Einsatz und die Zusammenarbeit im Nachgang insgesamt als gut. Kleinere Mängel seien intern besprochen worden, erklärte Schübl auf Anfrage. (mit jca)