Die Gruppe der Fußwallfahrer wächst während der Wallfahrt

15 Personen starteten zur viertägigen Fußwallfahrt nach Altötting von Gundelsdorf (Markt Pöttmes) aus. In Maria Beinberg feierten sie zusammen mit Pfarrer Thomas Rein die Messe in der renovierten Wallfahrtskirche. Zur Kreuzauflegung in Scheyern schloss sich eine aus Alberszell und Hohenwart startende Gruppe an, sodass die Gruppe auf 45 Wallfahrer anwuchs. In Haag an der Amper fand ein Gottesdienst statt und man schloss sich der Hallertauer Fußwallfahrt an. Am vierten Tag zog die Gruppe mit insgesamt 720 Pilgern in die Basilika in Altötting ein.

Paul Griesser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altötting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wallfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis