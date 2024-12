Peter Kröpfl ist Ehrenvorsitzender der Soldatenkameradschaft in Gundelsdorf

Auch dieses Jahr fand traditionell am Volkstrauertag die Generalversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Gundelsdorf (Markt Pöttmes) statt. Vorsitzender Konrad Weber konnte 19 von 45 Mitgliedern begrüßen.

Im vergangenen Vereinsjahr musste man ein Mitglied auf dem letzten Weg begleiten und ein Austritt war zu verzeichnen. Auch heuer nahm der Verein an der Kriegerwallfahrt „Maria im Elend“ und an weiteren kirchlichen Veranstaltungen teil. Mit viel ehrenamtlichem Engagement wurde heuer das Kriegerdenkmal von seinem angestammten Platz in den Friedhof versetzt, wo es besser von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden kann.

Drei verdiente Mitglieder haben eine Ehrung erhalten: Peter Kröpfl wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt, Walter Lutterschmid und Georg Raich zu Ehrenmitgliedern. Der Kassenbericht fiel dieses Jahr negativ aus, wobei die Denkmalversetzung mit über 1600 Euro das größte Loch in die Kasse riss.

Icon Vergrößern Das Kriegerdenkmal wurde in den Friedhof versetzt. Foto: Weber Konrad Icon Schließen Schließen Das Kriegerdenkmal wurde in den Friedhof versetzt. Foto: Weber Konrad