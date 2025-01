Präventionstheater gegen Lug und Trug

Wie erkenne ich einen falschen Handwerker an der Haustüre? Wie bereite ich mich auf mögliche Schockanrufe vor? Wie verhalte ich mich, wenn die „falsche“ Polizei bei mir anruft und von einer angeblichen Einbruchserie in meiner unmittelbaren Umgebung berichtet? Die sind alles Situationen, die die Schauspieler der Krebsbachtaler Dorfbühne aus Hollenbach unter Leitung von Susanne Mika ehrenamtlich für die Präventionsstelle der Polizei in fünf Szenen authentisch den Besuchern der CSU in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) präsentiert haben. Gemeisam mit Barbara Macheiner und Markus Maier der Präventionsstelle der Polizei in Augsburg wurden die Szenen besprochen und die richtige Reaktion vorgestellt.

