15-Jährige mischt Oberliga auf: Elsa Wonnenberg träumt von der Nationalmannschaft

Ein Handzeichen, ein kurzes Kommando und ihre Mitspielerinnen wissen, was zu tun ist. Dabei ist Elsa Wonnenberg erst 15 Jahre alt, ihre Handballkolleginnen beim TSV Aichach zum Teil deutlich älter. Doch bei den Paarstädterinnen hören alle auf ihre Jüngste. Sogar Mutter Tini, die gemeinsam mit ihrer Tochter der Oberligamannschaft angehört. Schließlich gehört Elsa Wonnenberg dem deutschen Nationalkader an und spielt beim TSV Schwabmünchen in der Jugend-Bundesliga. Wie die Affingerin ihren körperlichen Nachteil ausgleicht und warum es so manch kuriose Situation auf dem Parkett gibt.

