Nach dem Umzug gibt es Martinsgänse für alle

Im Hof der Familie Westner in Haslangkreit (Markt Kühbach) versammelten sich zahlreiche Familien, um das St. Martins-Fest zu feiern. Die Veranstaltung der Pfarreiengemeinschaft Kühbach stand ganz im Zeichen des Heiligen Martin von Tours, dessen Geschichte Pfarrer Simon Fleischmann vortrug. Den anschließenden Umzug zum nahegelegenen Schlosspark führte Nadine Seitz an, die den Heiligen Martin hoch zu Ross verkörperte. Im Rahmen der Andacht segnete Pfarrer Fleischmann die Martinsgänse, die im Anschluss an die Anwesenden verteilt wurden.

