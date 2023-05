Der Winzer von Haunswies präsentiert seinen ersten Jahrgang

Plus Christian Seyfried feiert mit 70 Gästen die Verkostung seines ersten ergiebigen Jahrgangsweines. Bis dahin war viel Ausdauer nötig. Was ein Apfelmost mit seiner Leidenschaft zu tun hat.

In Haunswies gibt es das einzige Weinanbaugebiet im Wittelsbacher Land. Chef im inzwischen recht stattlich gewordenen Weinberg ist Christian Seyfried. Er ist gelernter Metzger, heute im Fleischgroßhandel tätig, Landwirt im Nebenerwerb und inzwischen auch noch Winzer. Seine Leidenschaft für den Weinanbau geht auf eine Vorliebe seines Vaters für Apfelmost zurück.

Christian Seyfried konnte jüngst zur Verkostung seines ersten ergiebigen Jahrgangsweines laden. Dabei rief der 53-Jährige die Gemeinde Affing schelmisch als Weinanbaugemeinde aus. Der Winzer empfing seine rund 70 Gäste in den ansprechend dekorierten Räumlichkeiten der Schreinerei Eibel mit einem hefetrüben Schaumwein namens „Pettillant Naturel“.