Die Feuerwehr Haunswies hat einen neuen Kommandanten

Ein wenig Wehmut war zu spüren, als Markus Huster, der scheidende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Haunswies (Gemeinde Affing) bei der Jahreshauptversammlung das letzte Mal aus dem Aktivenbereich berichtete. Er versprach, weiterhin als Gruppenführer, Maschinist, Atemschutzträger und helfendes Mitglied der Wehr und dem Verein treu zu bleiben.

Der Kommandant berichtete über 33 Einsätze – darunter acht Brände, 20 technische Hilfeleistungen und fünf sonstige Einsätze – sowie 16 Übungen, die die 49 Aktiven im Jahr bewältigt hatten. Insbesondere das Unwetterereignis im Juni schlug hier zu Buche. Nach dem Willen der aktiven Mannschaft stehen nun für die nächsten sechs Jahre zwei wohlbekannte Gesichter an der Spitze der Wehr: Hannes Bichler, bislang stellvertretender Kommandant, übernimmt die Führungsrolle als Kommandant und zweiter Vorsitzender. Michael Detter, Schriftführer des Vereins, wurde außerdem zum stellvertretenden Kommandanten gewählt.

Vorsitzende Kristina Billhardt blickte zum Abschied des Kommandanten auf die vergangenen zehn Jahre zurück. In Teamarbeit mit der gesamten Vorstandschaft hätten viele positive Weichen gestellt und Errungenschaften in die Wege geleitet werden können. So die Errichtung des Anbaus, der neue Mannschaftstransporter, die Umgestaltung des Stüberls und weitere Umbauten im und ums Gerätehaus, der Bau eines Rollwagens für die Tragkraftspritze sowie das ständig fortschreitende Update des Löschfahrzeugs mit allerhand technischen Errungenschaften, die es trotz seines Alters auf dem Status quo aktueller Fahrzeuge halten.

