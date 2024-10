34-Jähriger gerät auf Pferdehof unter Pferdehufe und wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 34-jähriger Mann am Montag auf dem Gelände eines Pferdehofes im Hebertshausener Ortsteil Deutenhofen erlitten. Er war unter die Hufe eines Pferdes geraten.

Laut Mitteilung der Polizei stürzte der Betriebsangestellte gegen 10 Uhr vermutlich wegen eines bestehenden medizinischen Leidens. Ein in der Nähe stehendes Pferd wurde davon offensichtlich aufgeschreckt, es brach aus und der am Boden liegende 34-Jährige geriet unter die Hufe. Ein Rettungshelikopter brachte den Schwerverletzten in ein Spezialklinikum. (AZ)