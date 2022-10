Heimat-Check

vor 50 Min.

Das Thema Ortsumfahrungen prägt Affing wie kein zweites

Die Planungen für die Westumfahrung in Mühlhausen befinden sich in den letzten Zügen. Ein Ende ist aber dennoch nicht in Sicht.

Plus Seit Jahrzehnten gibt es Diskussionen über Umgehungsstraßen für Mühlhausen und Affing. Das zeigt sich auch deutlich bei den Ergebnissen der Heimat-Check-Umfrage.

Von Marina Wagenpfeil

Kaum ein Thema prägt die Gemeinde Affing mit ihren insgesamt elf Ortsteilen so sehr wie die Debatte über die Westumfahrung in Mühlhausen, aber auch die Nordumfahrung in Affing. Bereits 2007 beschloss der Affinger Gemeinderat die Westumfahrung in Eigenregie zu realisieren. Seit 2012 läuft das Planfeststellungsverfahren der Regierung von Schwaben, das für die Umsetzung zwingend notwendig ist. Zehn Jahre später sind die Planungen zwar weit vorangeschritten, aber ein Ende ist dennoch nicht in Sicht. Bei den Bürgerinnen und Bürgern sorgt das Thema für Unmut. Das haben nicht nur die Erörterungstermine zum Planfeststellungsverfahren im November 2021 gezeigt, sondern auch die Ergebnisse des Heimat-Checks aus der Gemeinde Affing.

