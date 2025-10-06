Pöttmeser Herbstmarkt: Entspanntes Bummeln und weniger Gedränge als sonst

Trotz grauer Wolken und gelegentlicher Regenschauer herrschte am Sonntag in Pöttmes reges Treiben: Der traditionelle Markttag lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Marktplatz. Die Gäste ließen sich auch von Nieselregen nicht davon abhalten, sich schon mittags in den Gassen zwischen Handwerkskunst, Kulinarik und Kinderprogramm treiben zu lassen. Ziemlich lebhaft ging es dann zu, als nachmittags die Sonne die Wolken vertrieb.

„Das Wetter hätte stabiler sein dürfen“, meinte eine Ausstellerin mit einem Lächeln, „aber wir können uns wirklich nicht beschweren – die Leute kommen, schauen, kaufen, und wir haben Zeit für Gespräche.“ Damit sprach sie vielen der Fieranten aus der Seele. Die meisten waren mit dem Umsatz zufrieden. Besonders deutlich wurde: Der Markt gehört den regionalen Künstlerinnen, Handwerkern und Kleingewerbetreibenden. Ob kunstvolle Holzarbeiten, fein gestrickte Mützen oder nützliche Alltagshelfer und Gartendeko – das Angebot spiegelte die Vielfalt und das handwerkliche Können der Umgebung wider.

Große Aufmerksamkeit zog der Motorsägenkünstler auf sich, der aus massiven Baumstämmen filigrane Skulpturen schuf und dabei regelmäßig staunende Zuschauer anlockte. „Makramee erlebt gerade eine richtige Renaissance“, erklärte eine Ausstellerin. „Ob Rucksack oder Wanddeko – man kann fast alles knüpfen.“ Besonders ins Auge stach eine große Wanduhr. Auch sie sei mit dem Umsatz durchaus zufrieden, erklärt die Hobbykünstlerin.

Herbstmarkt in Pöttmes: Kinder bemalen Steine mit alter Kunsttechnik

Für die jüngsten Besucher war ebenso gesorgt: Beim Spickerwerfen konnten sie ihre Treffsicherheit beweisen, während beim Filzen und Dot-Painting der kreative Ausdruck im Mittelpunkt stand. Mit kleinen Pinseln und feinen Punkten bemalten die Kinder Steine – inspiriert von einer alten Kunsttechnik der australischen Aborigines. So entstanden fröhlich-bunte Werke, die der Familie voller Stoz gezeigt wurden. „Das Schönste ist, wenn die Kinder mit leuchtenden Augen ihr Werk räsentieren“, schwärmte Kunsterzieherin Anja Echerer. Ihr Ziel ist es, bei den Kindern die Freude am künstlerischen Schaffen zu erwecken.

Neuer Schmuck für Haus und Garten gefällig? Beim Pöttmeser Herbstmarkt gab es viele Ideen für die Besucherinnen und Besucher. Foto: Albertine Ganshorn

Für das leibliche Wohl sorgte unter anderem die Hofmolkerei Triebenbacher aus Sainbach (Gemeinde Inchenhofen). Ihre Käseauswahl und die Fleischpasteten fanden regen Zuspruch – nicht zuletzt, weil das Team am Montag im Bayerischen Staatsministerium einen Preis für Tradition, Innovation und Regionalität in der Kategorie Milch entgegennehmen durfte. „Das ist eine große Ehre und zeigt, dass unsere Arbeit und unsere besonderen Produkte geschätzt werden“, freute sich die Standbetreiberin.

Jugendfeuerwehren bessern mit Pommes und Steaks Kasse für die Jugendarbeit auf

Ein weiterer Publikumsmagnet war der Stand der Jugendfeuerwehren aus Echsheim, Kühnhausen und Reicherstein. Mit dem Verkauf von Pommes und Steaksemmeln besserten die Jugendlichen die Kasse für die Jugendarbeit der Feuerwehr auf. „Wir sind stolz, dass wir hier mitmachen dürfen und gleichzeitig etwas für unsere Gemeinschaft tun“, erklärte ein junger Feuerwehrmann.

Am Nachmittag kamen ständig neue Besucher, andere zogen mit vollen Taschen und zufriedenen Gesichtern weiter. Viele nutzten die Gelegenheit, um auch im geöffneten Einzelhandel vorbeizuschauen – dort lockten Angebote und kleine Überraschungen. Am Ende des Tages zogen viele Standbetreiber und Besucher ein positives Fazit: Weniger Gedränge als bei gutem Wetter, dafür mehr Gespräche, entspannteres Bummeln – und für viele Aussteller überraschend gute Umsätze. „Das war ein richtiger Wohlfühl-Markt“, fasste es ein Besucher zusammen. „Einfach ein schöner Sonntag in Pöttmes.“