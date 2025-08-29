Heretshausener Feuerwehrkommandant hat geheiratet

Gleich beide Feuerwehren aus Adelzhausen und dem Ortsteil Heretshausen waren bei der standesamtlichen Trauung vom ersten Kommandanten aus Heretshausen, Korbinian Altmann, gekommen. Im Sitzungssaal des Bürgerhauses in Adelzhausen, vollzog dritter Bürgermeister Anton Schieg die Trauung von Korbinian Altmann und seiner Ehefrau Lena, geborene Ostermayr, aus Igenhausen. Natürlich war ein anschließendes Foto von den anwesenden Feuerwehrkameraden und dem Brautpaar Pflicht.

