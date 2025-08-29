Icon Menü
Heretshausen: Heretshausener Feuerwehrkommandant hat geheiratet

Heretshausen

Heretshausener Feuerwehrkommandant hat geheiratet

Korbinian Altmann gab seiner Lena im Bürgerhaus in Adelzhausen das Ja-Wort.
Von Peter Haug
    Ein Foto von den anwesenden Feuerwehrkameraden und dem Brautpaar, Heretshausens Feuerwehrkommandant Korbinian Altmann und seiner Ehefrau Lena, war Pflicht.
    Ein Foto von den anwesenden Feuerwehrkameraden und dem Brautpaar, Heretshausens Feuerwehrkommandant Korbinian Altmann und seiner Ehefrau Lena, war Pflicht. Foto: Irene Altmann

    Gleich beide Feuerwehren aus Adelzhausen und dem Ortsteil Heretshausen waren bei der standesamtlichen Trauung vom ersten Kommandanten aus Heretshausen, Korbinian Altmann, gekommen. Im Sitzungssaal des Bürgerhauses in Adelzhausen, vollzog dritter Bürgermeister Anton Schieg die Trauung von Korbinian Altmann und seiner Ehefrau Lena, geborene Ostermayr, aus Igenhausen. Natürlich war ein anschließendes Foto von den anwesenden Feuerwehrkameraden und dem Brautpaar Pflicht.

