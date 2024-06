Aichach-Friedberg

Entsorgung von Hochwasser-Abfall: Mehrere Wertstoffhöfe am Dienstag auf

Das ist nur ein Bruchteil der Gegenstände, die das Hochwasser in einem Haus an der Pfarrer-Steinacker-Straße im Aichacher Stadtteil Ecknach unbrauchbar machte.

Vom Hochwasser Betroffene können am Dienstag ihre Abfälle in mehreren Wertstoffhöfen in Aichach-Friedberg entsorgen. Viele Freiwillige wollen helfen.

Noch ist das Hochwasser nicht in allen Teilen des Landkreises Aichach-Friedberg vorbei. Wo es bereits abgeflossen ist, stellt sich aber unter anderem die Frage: Wohin mit dem Müll? An diesem Dienstag öffnen einer Mitteilung des Landratsamtes zufolge erneut mehrere Wertstoffsammelstellen. Außerplanmäßig sind die Wertstoffsammelstellen in Aichach (von 9 bis 12 Uhr) und Aindling-Todtenweis (von 14 bis 17 Uhr) geöffnet. Angenommen werden nur Sperrmüll und Altholz. Das Landratsamt bittet um Verständnis und Rücksichtnahme, dass möglichst nur durch das Hochwasser betroffene Bürgerinnen und Bürger anliefern sollen. Die Wertstoffsammelstelle Mering ist an diesem Dienstag, wie gewohnt, von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Die Beauftragung der Sperrmüll-Container in Aichach-Ecknach und Friedberg-Rinnenthal erfolgte laut Landratsamt über die jeweiligen Städte. Landratsamt will Container für Hochwasser-Abfälle aufstellen lassen Das Landratsamt plant außerdem, Container aufstellen zu lassen, in denen vom Hochwasser Betroffene ihre Abfälle entsorgen können. Genauere Informationen will das Landratsamt, sobald die Details geklärt sind, im Live-Ticker auf seiner Internetseite bekannt geben. In den Containern dürfen allerdings weder Elektrogeräte noch Problemmüll entsorgt werden. Warum werden nicht alle Keller schnellstmöglich abgepumpt?Feuerwehr-Kreisbrandmeister Dominik Sauter erklärte am Montag bei einer Pressekonferenz im Landratsamt , warum die Freiwilligen Feuerwehren nicht alle voll gelaufenen Keller so schnell wie möglich auspumpen können: Wasser, das mit Öl verschmutzt sei, dürfe aus Umweltschutzgründen nicht abgepumpt werden. Die Feuerwehr könne in solchen Fällen nur tätig werden, wenn sich das Öl klar vom Wasser absetze. Landratsamt und Feuerwehren bitten, sich in solchen Fällen an das Bürgertelefon des Landratsamtes unter 08251/92-444 zu wenden – vor allem dann, wenn ein Öltank so hoch im Wasser steht, dass er hochzutreiben oder umzukippen droht. Solche Anliegen würden nicht über die Feuerwehr-Rufnummer 112 abgewickelt. Eine Gasheizung stellt übrigens keine Gefahr dar.

Bewohner des Hauses an der Paar in Aichach können noch nicht zurück Bewohner des Hauses an der Paar in Aichach können noch nicht zurück Die 85 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims Haus an der Paar in Aichach können vorerst noch nicht zurück. Die Einrichtung war in der Nacht zum Sonntag vorsorglich evakuiert worden. Die Sorge war, dass das Hochwasser den Sicherungskasten im Erdgeschoss und damit die gesamte Einrichtung lahmlegen könnte. Wie Willi Zwergel, Kreisbereitschaftsleiter des Bayerischen Roten Kreuzes ( BRK ), bei der Pressekonferenz mitteilte, soll die Rückverlegung der Seniorinnen und Senioren erst erfolgen, wenn der Katastrophenfall im Landkreis aufgehoben ist.

Noch ist unklar, wie groß die materiellen Schäden durch das Hochwasser sind. Für eine Erhebung der Schäden sei schlicht noch keine Zeit gewesen, sagt Karl Schreiner, Leiter der Polizeiinspektion Friedberg. Dem Landrat zufolge wird eine solche Erhebung aber bereits vorbereitet. Polizei fährt verstärkt Streife Die Polizei fährt verstärkt Streife im Wittelsbacher Land, solange der Katastrophenfall gilt. Sie klärt, wo Straßensperren nötig sind, berät bei Umleitungen und ist Ansprechpartner für die Bevölkerung – vor allem in den besonders betroffenen Gebieten.

