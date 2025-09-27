Freizeitfläche statt Flutgefahr: Was der Hochwasserschutz an der Paar für Aichach bedeutet

Die Ecknach, das Griesbacherl und die Paar führen vor den Toren Aichach bei schweren Unwettern riesige Wassermassen an die Stadt heran. Als Aichach noch von der Stadtmauer umgeben war, fanden sie ihren Weg fast ohne Probleme an der Stadt vorbei. Seit sie aber nach außen hin gewachsen ist, kamen die Menschen mit den Wassermassen der Paar in Konflikt. Der Ausbau des Flutgrabens schuf im Jahre 1935 am Oberbernbacher Weg das „Deutsche Eck“, wie man in Aichach den Zusammenfluss von Paar und Flutgraben nennt.
Aichach
