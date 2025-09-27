Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Hochwasserschutz in Aichach: Lebensqualität durch neuen Grünzug und Erholungsräume

Aichach

Freizeitfläche statt Flutgefahr: Was der Hochwasserschutz an der Paar für Aichach bedeutet

Aichach hat mit dem Abschluss des Langzeitprojekts Hochwasserschutz einen bedeutenden Schritt zur Erhöhung der Sicherheit und Lebensqualität unternommen. Was der neu geschaffene Grünzug bietet.
Von Erich Echter
    • |
    • |
    • |
    Zusammen mit dem Hochwasserschutz ist in Aichach der Grünzug Paar entstanden: ein Naherholungsgebiet, das sich durch die ganze Stadt zieht.
    Zusammen mit dem Hochwasserschutz ist in Aichach der Grünzug Paar entstanden: ein Naherholungsgebiet, das sich durch die ganze Stadt zieht. Foto: Erich Echter

    Die Ecknach, das Griesbacherl und die Paar führen vor den Toren Aichach bei schweren Unwettern riesige Wassermassen an die Stadt heran. Als Aichach noch von der Stadtmauer umgeben war, fanden sie ihren Weg fast ohne Probleme an der Stadt vorbei. Seit sie aber nach außen hin gewachsen ist, kamen die Menschen mit den Wassermassen der Paar in Konflikt. Der Ausbau des Flutgrabens schuf im Jahre 1935 am Oberbernbacher Weg das „Deutsche Eck“, wie man in Aichach den Zusammenfluss von Paar und Flutgraben nennt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden