Der TSV Hollenbach stellt sich für die Zukunft auf

Richtungsweisende Änderungen und Neuerungen innerhalb der Vereinsorganisation und Mitgliederverwaltung führten jüngst zu einer Generalversammlung des TSV Hollenbach in Überlänge. Um zukunftssicher aufgestellt zu sein, formierte sich der Verein neu. Rund 800 Mitglieder gehören dem TSV an, darunter ein hoher Anteil an Kindern und Jugendlichen. Von insgesamt 803 Mitgliedern sind 272 unter 18 Jahren, was rund ein Drittel der Gesamtzahl ausmacht.

Auf ein ebenso ereignisreiches wie spannendes Jahr blickte Tobias Stark, Vorsitzender des TSV Hollenbach, zurück. Eine erfreuliche Entwicklung nimmt gerade das Tischtennis in Hollenbach. Die Organisatoren erfreuen sich über regen Zulauf, die Gründung einer eigenen Abteilung sei künftig denkbar. Für die Fußballabteilung berichtete Beisitzer Markus Brugger. Die erste Mannschaft steht aktuell an der Tabellenspitze der Bezirksliga Nord, die zweite hat sieben Zähler Vorsprung zum Relegationsplatz und vierzehn Punkte zum direkten Abstiegsplatz. Als Vorzeigemannschaft bezeichnete Brugger allerdings die „Dritte“, die die zurückliegende Spielzeit auf Platz vier beendete. Für die Jugendabteilung legten die scheidenden Abteilungsleiter Thomas Högg und Florian Engl letztmals Rechenschaft ab. Von den D- bis zu den A-Junioren arbeitet der TSV Hollenbach in einer Spielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen aus Inchenhofen und Oberbernbach zusammen.

Die Damenfußballerinnen des TSV Hollenbach starten seit Jahren in einer Spielgemeinschaft mit dem SSV Alsmoos/Petersdorf. Sie treten nun wieder in der Kreisliga an und belegen derzeit einen starken dritten Platz mit Kontakt nach oben. Die zweite Damenmannschaft kämpft in dieser Saison schwer und ist aktuell Tabellenschlusslicht in der Freizeitliga. 305 Mitglieder gehören der Abteilung Damen- und Kindersport an, davon sind 174 unter 14 Jahre alt, berichtete Abteilungsleiterin Annika Praedel. Markus Drexl, Spartenchef der Aktiven Herren, konnte nach vielen Jahren erstmals wieder ein AH-Spiel organisieren. Den Abstieg aus der Bezirksklasse Nord mussten die Volleyballdamen, die in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Affing antreten, in der vergangenen Saison hinnehmen. In der laufenden Spielzeit belegen die Mädels den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga Nord.

Der ausführlichste und umfangreichste Tagesordnungspunkt war die Satzungsänderung für das neue Modell zur Festlegung der Mitgliedsbeiträge, das Vorsitzender Tobias Stark erklärte. Der TSV verzichtet künftig auf einzelne Abteilungsbeiträge. Jedes Mitglied zahlt einen fixen Jahresbeitrag an den Hauptverein und kann damit die Angebote in allen Abteilungen nutzen. Der Verein verspreche sich davon eine deutliche Reduzierung des Verwaltungsaufwands, erklärte Stark. Dazu soll auch eine neue Software beitragen, die bereits seit einigen Monaten im Einsatz ist. Mitglieder können sich über eine App mit dem Verein verknüpfen. Ebenso sind damit papierlose Dokumentenübermittlung, Terminplanung und Online-Banking möglich. Bürgermeister Xaver Ziegler lobte die Satzungsänderung als zukunftsweisend. Der TSV habe hervorragende Rahmenbedingungen für die Vereinsführung geschaffen und gehe damit einen modernen, aber auch notwendigen Weg.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender Tobias Stark, zweiter Vorsitzender Andreas Erber, dritter Vorsitzender Sebastian Bucher, Vereinsverwaltungsleiter Florian Engl (neu), zweiter Vereinsverwaltungsleiter Martin Gieselberg (neu), Jugendleiter Stephan Haas (neu), zweiter Jugendleiter Wolfgang Mayr (neu), Schülerleiter Philipp Stocker (neu), Vereinsausschuss Jose Antonio Rivera (neu), Beisitzer Abteilung Fußball Thomas Högg (neu).