Hollenbach trauert um Erwin Spar

Schützen, Feuerwehr, Gemeinderat: Erwin Spar hat sich in der Gemeinde Hollenbach Verdienste auf drei Ebenen erworben. Im Alter von 68 Jahren ist er jetzt gestorben.

Binnen kurzer Zeit wird in Hollenbach erneut ein ehemaliges Mitglied des Gemeinderats zu Grabe getragen. Wenige Tage nach Franziska Katzenschwanz starb Erwin Spar. Der 68-Jährige hat sich in der Gemeinde Hollenbach Verdienste auf drei Ebenen erworben.

Bis zum April 2020 gehörte Erwin Spar dem Gemeinderat an und engagierte sich beispielsweise im Wegebauausschuss, den er leitete. 2008 kam er erstmals in den Gemeinderat, wobei er sich im Losverfahren gegen Franz Xaver Ziegler durchsetzte, der später in das Gremium nachrückte, ehe er Bürgermeister wurde. Bürgermeister Ziegler würdigt Erwin Spar als einen Mann, der im Gemeinderat selbstbewusst und engagiert speziell die Belange der Feuerwehr vertreten hat: „Er war ein absoluter Vereinsmensch.“

Erwin Spar engagierte sich auch bei Feuerwehr und Schützen

Viele Jahre lang war Erwin Spar eng verbunden mit der Feuerwehr. Nach 18 Jahren gab er 2018 sein Amt als Kommandant ab. Dabei wurde ihm das Ehrenzeichen in Gold des Kreisfeuerwehrverbands verliehen.

Um Erwin Spar trauert nicht zuletzt neben seiner Familie auch der Schützenverein Grüne Eiche Schönbach 1923, dem er über 40 Jahre lang angehörte. Dort war er nicht nur als aktiver Schütze geachtet, sondern auch als geselliger und hilfsbereiter Kamerad.

Rosenkranz und Trauergottesdienst sind für Donnerstag, 13. Juni, ab 14 Uhr in der Kirche in Hollenbach vorgesehen. Anschließend erfolgt die Beerdigung auf dem Neuen Friedhof. (jeb)

