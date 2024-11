Hollenbacher Feuerwehr beweist sich bei Leistungsprüfung

Vier Gruppen der Hollenbacher Feuerwehr legten erfolgreich die Leistungsprüfung „Gruppe im Hilfeleistungseinsatz" ab. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Zusammenarbeit in der Gemeinde Hollenbach, da jeweils vier Feuerwehrler aus den Ortsteilen Igenhausen sowie Motzenhofen dabei waren. Bei der Leistungsprüfung galt es, bei einem angenommenen Verkehrsunfall innerhalb von 240 Sekunden den Patienten zu versorgen, die Einsatzstelle abzusichern, den Brandschutz sicherzustellen, eine Geräteablage vorzubereiten sowie Schere und Spreizer zu bedienen. Alle vier Gruppen konnten hierbei ihr Können in Bestzeit unter Beweis stellen. Von den insgesamt 34 Teilnehmern bekamen Thomas Stein sowie Alexander Pfister das Abzeichen Gold-Rot, welches das letzte von insgesamt sechs Abzeichen ist. Ein großer Dank richtet sich an die Gemeinde, welche im Anschluss eine Brotzeit ausgeben hat.

