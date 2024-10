Hollenbacher Kinder besuchen das Beerencafé

Einen ganz besonderen Tag verbrachten die Kinder der Ferienbetreuung der Gemeinde Hollenbach. Die Buben und Mädchen machten zusammen mit ihren Betreuern Andrea Speicher und Louis Hofbauer einen Ausflug in das Hofreiter Beerencafè nach Lochhausen bei München. Zahlreiche Angebote wie Maislabyrinth, Wasserspielplatz und viele andere Highlights ließen bei den jungen Ausflüglern aus dem Krebsbachtal keine Langeweile aufkommen. Zur großen Freude aller Beteiligten spendierte die aus Hollenbach stammende Familie Hofreiter, die aktuell einen Beeren-Erlebnispark in Dasing plant, den Eintritt und ein Essen für die Kinder. Bürgermeister Xaver Ziegler spendierte noch für alle eine Kugel Eis, was bei den sommerlichen Temperaturen gut ankam.

Xaver Ziegler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ferienbetreuung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis